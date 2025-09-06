Córdoba: un conductor murió y dos motociclistas y un adolescente están graves por diversos choques

El primer fin de semana de septiembre en la provincia de Córdoba apenas comenzó y dejó un saldo fatal. Un conductor murió y dos motociclistas y un adolescente están graves en diferentes hospitales por diversos choques.

Córdoba: un conductor murió tras chocar contra un camión

El episodio fatal se produjo durante la noche del viernes 5 en la ciudad de Río Primero. En el ingreso al Paraje Rangel, el conductor de un Renault Sandero chocó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 67.

El camión involucrado en el siniestro vial en Río Primero.

Una unidad del servicio de emergencias trasladó a la víctima hasta el Hospital Vicente Agüero de Jesús María, donde confirmaron el fallecimiento durante la madrugada. Ahora, las autoridades investigan el hecho.

El rodado en el que se movilizaba la víctima fatal.

Dos motociclistas fueron internados tras chocar en Córdoba

En la ciudad de San Francisco, dos motociclistas de 30 años chocaron sus rodados Motomel y Suzuqui en la esquina de Deán Funes y San Juan, en barrio Vélez Sarsfield. Ambos fueron trasladados al hospital local y uno se encuentra en la terapia intensiva por la gravedad de su cuadro.

Un ciclista de 14 años sufrió un traumatismo de cráneo en un choque en Córdoba

Por último, durante la tarde del viernes 5, un adolescente de 14 años que se trasladaba en una bicicleta se vio involucrado en un choque con un auto Peugeot 2008 en la avenida Malvinas al 3.400, barrio Yofre Norte.

El menor sufrió diferentes heridas y actualmente permanece internado en el Hospital Italiano con el diagnóstico de traumatismo de cráneo. Los uniformados intentan establecer las condiciones alrededor del episodio.