Córdoba: se fue de su casa hace más de una semana y su familia no sabe nada

La Fiscalía de Instrucción del Distrito dos Turno tres de la ciudad de Córdoba pidió colaboración para encontrar a Barbara Abigaíl Rampulla. Se trata de una joven de 18 años que se fue de su casa hace más de una semana y, desde ese entonces, no se comunicó con su familia.

Se fue de su casa hace más de una semana en Córdoba

Rampulla abandonó su vivienda ubicada en el barrio Héroes de Malvinas el jueves 11 de septiembre, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Pero su madre, María Ester Medina, explicó que esto ocurrió el martes 9.

La imagen de Rampulla.

Ella sospecha que la joven se escapó con su novio, quien fue calificado como “posesivo”. “Ambos discutían constantemente y yo realicé una denuncia en el Polo de la Mujer”, reconoció, en diálogo con El Doce.

Rampulla mide 1,55 metros y vestía una remera de Belgrano, un short negro y unas zapatillas oscuras al momento de su desaparición. Además, portaba un bolso y una mochila. Ella tiene un tatuaje pequeño en la muñeca con el signo de tauro, cabello castaño oscuro de largo hasta el pecho, color de piel tez trigueña y un lunar cerca del ombligo del costado izquierdo.

Cómo ayudar en la búsqueda de la joven desaparecida en Córdoba

Toda información puede ser aportada a través de los siguientes números o lugares: