Nicole tiene sólo 6 años y una grave enfermedad. La pequeña de Alta Gracia fue transplantada y necesita continuar con su tratamiento médico, pero su papá quedó sin trabajo. Por eso, lanzaron una campaña solidaria para recaudar dinero necesario.

“Estoy realmente desesperado y necesito ayuda urgente para terminar con el tratamiendo de mi hija. Todo suma”, dijo Pablo, el papá de Nicole, a diario Resumen. Asegura que debió cerrar su local de ropa ante la caída en las ventas, y desde ese momento, se encuentra sin trabajo.

“Me había acomodado un poco vendiendo con envíos, pero desde que se me enfermó Nicole fue todo cuesta arriba hasta que me terminé fundiendo y vendiendo las cosas que me quedaban a precio de costo”, contó respecto a su trabajo.

Según explicó, Nicole tiene un tumor en el estómago el cual fue operado pero no retirado en su totalidad. “En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno. Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno”, precisó Pablo.

Cómo ayudar a Nicole