Córdoba: las víctimas atraparon a un estafador en el aeropuerto y lo detuvieron

La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, ordenó la reclusión de Juan Cruz Vera Peusso, un joven de 26 años acusado de realizar estafas que ascienden a más de un millón de dólares. Según información oficial, se le adjudica la acción de captar capitales bajo la promesa de entregar supuestas ganancias a los inversores. Los damnificados son, principalmente, personas amigas y allegados del acusado.

Fraude millonario en Córdoba: cómo operaba Peusso

Según la pesquisa de la Fiscalía, entre junio y diciembre del año pasado, el acusado inició la búsqueda de capitales para una supuesta colocación financiera. Fue esencial la utilización de su patronímico familiar y el vínculo con la reconocida sociedad de insumos eléctricos, Peusso SA. El joven se presentaba con asiduidad en la sede de la compañía.

A estos clientes les ofrecía hacer producir el capital mediante rendimientos semanales que variaban entre el 3,5 y el 7 por ciento. En realidad, el implicado nunca colocó los recursos; los usaba para abonar los intereses simulando réditos genuinos. De esta manera, los inversores obtenían una ganancia por el capital entregado, aunque jamás retiraban la suma principal y continuaban inmersos en el engaño. En su discurso de venta, el individuo mencionaba la intervención de la empresa familiar.

La Justicia identificó a cinco personas con perjuicios significativos. Tres de ellos están representados legalmente por el abogado Guillermo Dragotto. Uno exige la restitución de 452.000 dólares. Otro afectado demanda 396.000, y el tercero exige 168.000 dólares.

Video: lo esperaron en el aeropuerto y lo detuvieron

El acusado interrumpió la comunicación con sus acreedores de manera repentina y salió del territorio nacional en enero de este año. Antes de marcharse, dejó una misiva a su madre, pero no especificó su destino. Los afectados supieron que el individuo estuvo en Ecuador hasta mediados de abril, y posteriormente volvió a la Argentina, pasando casi un mes en Buenos Aires.

A mediados de mayo, un antiguo compañero de rally se enteró de que él iba a viajar de Aeroparque a Córdoba. Esta novedad se difundió rápidamente en un grupo de WhatsApp, lo cual permitió que un grupo de víctimas lo esperara en la terminal aérea, donde protagonizó un escrache público antes de ser detenido.