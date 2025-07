Córdoba: desapareció una mujer de 39 años y organizaron una marcha en la zona sur de la ciudad

La angustia y la incertidumbre crecen en torno a la desaparición de Marina Gisela Semperena, una vecina de 39 años de Villa El Libertador. Se la vio por última vez la madrugada del sábado 19 de julio, al abandonar un local bailable en la avenida Maipú de la ciudad.

Quienes la conocen, enfatizan que es madre de cinco niños y que jamás se alejaría sin previo aviso, un hecho que acrecienta la preocupación de todos sus allegados.

Desapareció una mujer de 39 años en Córdoba: lo que se sabe

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 4, dirigida por Víctor Chiappero, emitió un pedido de paradero urgente. Según testimonios, las cámaras de seguridad del boliche “La Morocha” la muestran saliendo del lugar pasadas las 5 de la mañana junto a otras dos jóvenes.

Posteriormente, un domo callejero la registra entre las 5.10 y las 5.30. En ese momento, aparentemente se tropieza, cayendo un objeto que sería su celular, el cual es tomado por un hombre. Marina lo sigue, y lo último que se observa es su acercamiento a un patrullero. A partir de allí, todo rastro se pierde.

Lorena, cuñada de Marina, relató la desesperación familiar. Mencionó que la denuncia fue radicada por una de las hijas de la mujer. Mientras tanto, la Policía está intentando identificar al móvil policial involucrado y a sus ocupantes. No se sabe si subió, si le brindaron auxilio o qué sucedió; lo cierto es que ella no inició ninguna denuncia por robo y no reaparece en las filmaciones.

Marina Gisella Semperena desapareció cerca del local bailable La Morocha.

En tanto, las amigas y parientes de Marina continúan con las manifestaciones públicas. Este martes se congregaron frente al CPC de Villa El Libertador para exigir su pronta aparición. Desde la organización Ni Una Menos Córdoba también difundieron su caso, sumándose a la campaña. Para cualquier persona con datos relevantes sobre su ubicación, se solicita que los aporte en cualquier dependencia judicial o policial. Es vital la colaboración ciudadana para esclarecer el paradero de esta madre cordobesa.