Córdoba no para sorprender a propios y extraños: el humor de la gente parece no tener límites y día tras día se registran situaciones insólitas que le sacan una sonrisa a más de uno. En esta ocasión, se hizo viral el video de un recolector de residuo que fue a trabajar con una particular vestimenta.

El trabajador fue filmado por una vecina mientras recogía la basura nada menos que con un vestido de novia. “Na, no podés”, dijo quien lo filmaba, con un tono incrédulo. “Es para sacarle una foto, hijo de p... jajaja”, señaló, entre risas, otra mujer que la acompañaba en el interior de un auto.

Al acercarse el camión a su lugar, las mujeres insistieron: “Qué guacho”. “Hacé pose, hacé pose”, le gritaron, causándole una tremenda carcajada.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram de memes y videos insólitos de Córdoba @cordobeculiau.