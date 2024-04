Córdoba: clausuraron el local de indumentaria furor en ventas por sus precios

La Municipalidad de Córdoba clausuró en la tarde de este viernes el local de indumentaria “Nosotras”, recientemente inaugurado en barrio Jardín, que había generado un verdadero furor de ventas a raíz de sus precios “populares”.

Fuentes del municipio informaron a La Voz que la medida se debió a que el local no contaba con habilitación para funcionar atendiendo a esa cantidad de clientes. En sus redes sociales, la marca anunció que sus puertas estarán cerradas los próximos días y venderán solamente a través de pedidos.

El megalocal está ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Foto: Instagram

El desembarco de “Nosotras”, un local de ropa con precios populares de la emprendedora chaqueña Pamela Silva (26) se promocionó con fuerza en redes sociales los últimos días. Y este viernes el local quedó inagurado en la avenida Nores Martínez 2816 , del mencionado barrio.

Barrio Jardín. Antes de la apertura, la fila para ingresar era de 10 cuadras (Pedro Castillo/La Voz).

FUROR EN VENTAS, CON CUADRAS DE COLA

Cientos de vecinos y vecinas hicieron fila desde el día anterior para poder ingresar al nuevo local de ropa. La expectativa de potenciales compradores se hizo notar en el barrio de zona sur, donde se registraron mas de diez cuadras colapsadas de compradores.

“Córdoba explotó y fue récord. Se me fue de las manos, no pensé que iba a ser tanta gente ¡Dios mío! La verdad que no me lo esperaba y estoy muy en shock todavía”, confesó la dueña del emprendimiento comercial.

Hace dos años que tenía la idea de ingresar a Córdoba pero por inconvenientes inmobiliarios se demoraba el lanzamiento. “Desde noviembre estoy organizando la inauguración. Hubo personas que nos dieron una mano y hoy nuestro sueño se hace realidad”, detalló Pamela Silva.

nosotras pamela silva Foto: Prensa

Según explicó se acercaron compradores de distintos puntos del interior provincial como Río Tercero, Jesús María y Carlos Paz. Para controlar la situación la policía municipal tuvo que ir hasta la zona para organizar el tránsito. Además, para evitar incidentes, colaboran con el ingreso de las personas al local, al que debían entrar por número y en tandas.

QUÉ SE COMPRA EN LA TIENDA

En el novedoso local se vende desde indumentaria, calzado, ropa interior, mochilas, maquillaje y accesorios hasta artículos de bazar y electrónica a valores accesibles aptos para todo tipo de bolsillos.

Los precios inician en los 300 pesos y varían según el artículo, con pantalones de jean desde $ 1500, zapatillas desde $ 4500, camperas desde $ 7500 y remeras desde los $ 900 en todos los talles.

“Yo gasté $ 45 mil y llevo 4 jeans, remeras, borcegos. Espere desde ayer. Nos turnábamos”, explicó su estrategia una compradora tras salir del comercio.” Siempre que planeamos una inauguración empezamos a juntar stock de lo que va quedando en otras sucursales para poder sorprender con los precios. Por eso trajimos prendas desde los $ 300″, explicó la dueña.

Pamela Silva, la joven empresaria de 26 años que está al frente de Nosotras. (Gentileza)

De todas formas aclaró que se trata de prendas discontinuas, es decir, que probablemente no se encuentren en todos los colores ni los talles. “Son prendas únicas y con precios accesibles que se van a mantener hasta agotar stock. Igualmente ‘Nosotras’ se destaca por sus precios así que la idea es seguir ofreciendo precios baratos”, aseguró Pamela.