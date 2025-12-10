Copa Argentina 2026: sortearon los rivales para los equipos de Córdoba

Los partidos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina Axion energy 2026 fueron definidos este miércoles 10 de diciembre. El cuadro principal de la 14° edición del torneo tiene a siete equipos que representan a Córdoba.
Sortearon los 32avos de final de la Copa Argentina 2026
30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal son los integrantes de esta nómina.
Luego de un emotivo video y las palabras del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el sorteo arrojó los siguientes resultados:
Los rivales de los equipos de Córdoba en la Copa Argentina 2026
- Independiente-Atenas de Río Cuarto.
- Platense-Argentino de Monte Maíz.
- Talleres-Argentino de Merlo.
- Belgrano-Atlético de Rafaela.
- Rosario Central-Sportivo Belgrano de San Francisco.
- Instituto-Atlanta.
- Estudiantes de Río Cuarto-San Martín de Tucumán.
La fecha de los partidos de Copa Argentina 2026
- 32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25 de marzo de 2026.
- Equipos no Conmebol: hasta el 15 de abril de 2026.
- 16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura.
- Equipos no Conmebol: en las cuatro semanas de los playoffs.
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs.
- Equipo Conmebol y finalista Liga: disputa esta instancia el 31 de mayo de 2026.
- 8vos:
- Equipos Conmebol: 12 y/o 19 de julio.
- Equipos no Conmebol: hasta el 5 de agosto de 2026.
- A partir de esta instancia se jugará con VAR.
- 4tos y semifinales:
- A definir.
- Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.
Cómo es el formato del sorteo y por qué se hizo por parejas
Tal como sucedió este año, la definición de los encuentros se realizó por parejas de equipos y no de manera individual. Este sistema garantiza que los clásicos o duelos tradicionales no queden ubicados en la misma área.
El mecanismo funciona de esta manera:
- Si una pareja está compuesta por “Equipo 1” y “Equipo 2”,
- Y el sorteo define que el Equipo 1 cae en el lado izquierdo,
- Automáticamente, el Equipo 2 va al lado derecho.