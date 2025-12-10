Copa Argentina 2026: sortearon los rivales para los equipos de Córdoba

Los partidos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina Axion energy 2026 fueron definidos este miércoles 10 de diciembre. El cuadro principal de la 14° edición del torneo tiene a siete equipos que representan a Córdoba.

Sortearon los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal son los integrantes de esta nómina.

Los cabezas de serie de la Copa Argentina (Captura)

Luego de un emotivo video y las palabras del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el sorteo arrojó los siguientes resultados:

Los rivales de los equipos de Córdoba en la Copa Argentina 2026

Independiente-Atenas de Río Cuarto.

Platense-Argentino de Monte Maíz.

Talleres-Argentino de Merlo.

Belgrano-Atlético de Rafaela.

Rosario Central-Sportivo Belgrano de San Francisco.

Instituto-Atlanta.

Estudiantes de Río Cuarto-San Martín de Tucumán.

La fecha de los partidos de Copa Argentina 2026

32avos de final : Equipos Conmebol: hasta el 25 de marzo de 2026. Equipos no Conmebol: hasta el 15 de abril de 2026.

16avos de final: Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura. Equipos no Conmebol: en las cuatro semanas de los playoffs. Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs. Equipo Conmebol y finalista Liga: disputa esta instancia el 31 de mayo de 2026.

8vos : Equipos Conmebol: 12 y/o 19 de julio. Equipos no Conmebol: hasta el 5 de agosto de 2026. A partir de esta instancia se jugará con VAR.

4tos y semifinales: A definir.

Final : Miércoles 4 de noviembre de 2026.



Cómo es el formato del sorteo y por qué se hizo por parejas

Tal como sucedió este año, la definición de los encuentros se realizó por parejas de equipos y no de manera individual. Este sistema garantiza que los clásicos o duelos tradicionales no queden ubicados en la misma área.

El mecanismo funciona de esta manera: