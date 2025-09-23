Una persona que compró un boleto en una agencia en la provincia de Córdoba consiguió una fortuna gracias al Quini 6. Pero desde la entidad dieron a conocer que el premio no fue reclamado y ya tiene una fecha límite para ser solicitado.

Consiguió una fortuna gracias al Quini 6 en Córdoba, pero no reclamó el premio: qué pasó

La agencia 2.493 de la ciudad de Alta Gracia vendió el boleto que acertó los cinco números de la modalidad “Siempre Sale” correspondiente al miércoles 17 de septiembre. Desde ese momento, el ganador o ganadora de 3.600.000 pesos es una incógnita.

Albertina, encargada de la agencia, contó que la combinación afortunada fue con los números 3, 9, 17, 19, 21 y 41. En paralelo, explicó que el plazo para reclamar el dinero vence el lunes 6 de octubre y estima que un cliente habitual ganó y no se percató.

Ante esta sospecha, le pidió a toda la clientela que revise pertenencias, billeteras, mesas de luz o para que el premio no quede sin reclamar. “Yo ya he tenido tres veces premios con cinco aciertos, pero este fue uno de los más grandes porque fue en la modalidad siempre sale. El Quini tiene muchas chances y premios hermosos”, cerró, en diálogo con El Doce.