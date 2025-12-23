Con spa y rodeado de naturaleza en Córdoba: cómo es el primer hotel Bike & Running de Argentina

La provincia de Córdoba inauguró oficialmente el primer hotel Bike & Running de Argentina. El establecimiento está rodeado de naturaleza, cuenta con servicios como spa y es el segundo de Latinoamérica en ofrecer una propuesta integral orientada al deporte, el bienestar y la vida saludable.

En Córdoba, inauguraron el primer hotel Bike & Running de Argentina

En Huerta Grande, el Hotel Tres Pircas abrió oficialmente con sus nuevos dueños para recibir a locales y turistas en la temporada 2026. El objetivo de la firma es posicionarse como una opción ideal para parejas, familias y grupos de amigos, que buscan combinar turismo, deporte, cuidado del cuerpo y momentos compartidos.

Huerta Grande abrió la temporada 2026.

El acto inaugural se realizó durante la tarde del jueves 18 de diciembre en el patio del hotel. Allí, las autoridades municipales y provinciales, con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo, describieron las instalaciones del hotel cuatro estrellas.

Córdoba: cómo es el primer hotel Bike & Running de Argentina

En un entorno natural privilegiado en Huerta Grande, Tres Pircas combina confort hotelero y experiencia deportiva gracias a una infraestructura diseñada para ciclistas y corredores. Un circuito XCO y un taller equipado para bicicletas, pensadas para ciclismo de montaña, son los puntos fuertes para esta práctica deportiva.

Naturaleza, confort y deportes en un solo lugar.

En el caso de los corredores, el hotel cuenta con un gimnasio y senderos de montaña. De este modo, es posible entrenar y perderse en la belleza de la naturaleza que nos ofrece la provincia de Córdoba.

El gimnasio dentro del hotel Tres Pircas.

Su área deportiva también incluye espacios recreativos como canchas de fútbol, tenis, pádel, vóley, ping pong, pool y un driving de golf. Se pueden usar tanto para uso profesional como esparcimiento.

Las instalaciones en Huerta Grande.

Tres Pircas es un hotel de cuatro estrellas con 31 habitaciones con balcón propio, vistas a las Sierras de Córdoba o los jardines del predio y todas cuentan con:

Televisión LED 42 Pulgadas Satelital.

Ambiente climatizado.

Baño privado completo.

Balcón privado.

Caja de seguridad.

Mini bar.

Aire acondicionado.

Wifi gratuito.

Secador de Pelo.

Batas para SPA.

Cama King size ó 2 camas twin.

Cuna para bebés menores de 2 años.

Jabón, shampoo y acondicionador.

Gorra de baño.

Sales de baño.

Hotel Tres Pircas es un establecimiento de cuatro estrellas.

Córdoba: qué otros servicios ofrece el primer hotel Bike & Running de Argentina

Spa.

Restaurante.

Entretenimiento.

Talleres.

Quinchos de uso común.

Sala de juegos.

Piscina Exterior infinita.

Sauna seco.

Sauna húmedo.

Sala de hidromasajes.

Duchas escocesas .

Salón de eventos.

Cómo llegar a Huerta Grande desde Córdoba Capital

Para llegar a Huerta Grande desde Córdoba Capital se debe tomar la ruta E53 para luego seguir por el Camino del Cuadrado. El trayecto consta de aproximadamente 70 kilómetros.