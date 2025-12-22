Cómo postularse para trabajar en el parque acuático más grande de Córdoba

El parque acuático más grande de Argentina estará en Córdoba y abrirá sus puertas el próximo 3 de enero. Se trata de Infinito Water Park, que cuenta con un predio de gran escala con más de 50 atracciones, paseos comerciales y diversos sectores gastronómicos. Ante dicha inauguración, la firma comenzó el proceso de selección para conformar su equipo inicial. El objetivo es reclutar perfiles proactivos que cubran las necesidades operativas durante el periodo estival.

Cómo postularse para trabajar en Infinito Water Park

La búsqueda de personal se orienta a operadores de juegos con fuerte vocación de servicio y cordialidad. Los postulantes deben demostrar habilidades artísticas en disciplinas como canto, magia, deportes o animación para entretener al público visitante. Es fundamental poseer conocimientos básicos sobre inclusión, ya sea en lenguaje de señas o trato especializado hacia personas con necesidades de apoyo específicas, incluyendo neurodivergencia y Síndrome de Down. Se requiere disponibilidad horaria completa desde el primer día del año hasta fines de marzo sin interrupciones por viajes. La resolución efectiva de problemas orientada a la satisfacción del huésped constituye un requisito clave del perfil buscado. Este es el link para postularse: bit.ly/3MMIqAK.

Falta poco para la apertura del parque acuático más grande del país. (Foto: Prensa)

Otro puesto esencial solicitado es el de guardavidas profesional para garantizar seguridad en todo el parque. Quienes aspiren al cargo necesitan presentar título habilitante y carnet municipal vigente al momento de la postulación. Las entrevistas presenciales ocurrirán en la ciudad capital durante las jornadas del lunes 22 y martes 23 de diciembre de 2025. Resulta excluyente poseer compromisos programados que afecten la labor durante toda la temporada inaugural. El trámite inicial exige responder preguntas de filtro respecto a certificación y trayectoria previa de manera sumamente concisa. Este es el link de postulación: bit.ly/48NRQo8.

Aquellos interesados que no residan actualmente en territorio cordobés deben asegurar medios propios para trasladarse y habitar en la ciudad durante el período de contratación. El registro formal se realiza mediante formularios virtuales donde se recolectan datos personales como nombre, teléfono de contacto y correo electrónico. La organización también consulta a los candidatos acerca de la vía informativa por la cual accedieron a esta propuesta laboral vigente. Mientras avanza la conformación del staff para el verano, ya se encuentra habilitada la preventa de entradas generales para visitantes. Este nuevo destino recreativo promete posicionarse como un referente turístico de vanguardia en la región.