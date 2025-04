Cómo funcionarán los servicios en Córdoba este fin de semana extra largo por el Día del Trabajador

En la víspera a un nuevo fin de semana extra largo por la celebración del Día del Trabajador y el feriado que responde a fines turísticos, desde la Municipalidad de Córdoba dieron a conocer cómo funcionarán los servicios en los próximos días.

Cómo funcionarán los servicios en Córdoba este 1 de mayo y el resto del fin de semana extra largo

Transporte Urbano de Pasajeros : jueves no habrá transporte urbano por la conmemoración del Día del Trabajador del Transporte. Viernes con frecuencia de día sábado. Sábado y domingo con horario habitual.

Recolección de residuos : jueves sin servicio, por lo que se solicita evitar sacar los residuos a la vía pública. Con horario habitual el viernes, sábado y domingo.

Estacionamiento medido y controlado : jueves y viernes será gratuito en los lugares permitidos. El sábado funcionará de manera normal de 8 a 14.

Plantas de Inspección Técnica Vehicular(ITV) : permanecerán cerradas desde el jueves hasta el domingo.

Cementerios San Jerónimo y San Vicente : abiertos todos los días de 8 a 18.

Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales: permanecerán cerradas.

Cómo será la actividad comercial en Córdoba este fin de semana extra largo

Por su parte, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) confirmaron que el jueves 1 de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, los comercios y los shoppings permanecerán cerrados.

Cabe recordar que, tal día debe aplicarse la legislación vigente de feriados nacionales (Ley 27399) para el pago de la remuneración a los empleados y no podrá otorgarse como franco compensatorio del descanso semanal.

En tanto, el viernes 2 de mayo, día no laborable con fines turísticos, los comercios y las grandes superficies abrirán sus puertas en horario habitual. Es importante mencionar que al tratarse de un día no laborable, el empleador decide si el trabajador debe prestar tareas o no (en ambos casos se abona como jornada normal).