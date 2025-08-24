Cómo es la cafetería al pie de la montaña, ideal para contemplar aterrizajes y atardeceres en Córdoba

La provincia de Córdoba tiene locales gastronómicos tradicionales, novedosos, conocidos y un poco ocultos. Uno de ellos es una cafetería ubicada al pie de una montaña que permite contemplar atardeceres y aterrizajes de aviones.

Salir a comer en familia o con amigos siempre es un buen plan, y mucho más cuando no se anda a las corridas con el tiempo. En estas vacaciones de verano, la experiencia de alto vuelo de este local es un infaltable en la lista de que haceres.

UNA CAFETERÍA AL PIE DE UNA MONTAÑA DE CÓRDOBA

Se trata de Aeroposta, ubicada a 85 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y a cinco de la localidad de La Cumbre. La cafetería y comedor está radicada al lado de una montaña y a metros del Aeroclub que fue fundado en 1945.

Aeroposta está al pie de la montaña y a la vera del AeroClub La Cumbre.

Antes, el club aeronáutico era un aeropuerto que conectaba a la provincia con la de Buenos Aires y otros rincones del país. Ahora, solo recibe actividades de formación y práctica y por eso los comensales de Aeroposta pueden disfrutar de aviones, planeadores, helicópteros, parapente y paracaidistas.

Aeroposta, una opción a 85 kilómetros de Córdoba.

QUÉ DÍAS Y HORARIOS ABRE AEROPOSTA

El local gastronómico abre todos los días desde las 12.30 hasta la puesta de sol y entrega la carta en un sobre de correo aéreo. La oferta brinda entradas, picadas, carnes, pastas, vegetales y diversos postres para el almuerzo.

Almuerzos en AeroPosta.

Pero para la hora de la merienda cuenta con limonadas, sándwiches, café, té, productos de pastelería dulces y salados. Cabe destacar que, también es “Pet Friendly” por lo que las personas pueden ir con su mascota sin ningún problema.

La limonada es una de las especialidades de la cafetería y comedor Aeroposta.

Aeroposta brindó el siguiente número para las personas que deseen hacer una reserva: +54 3548 53-8820. Para llegar a la localidad de La Cumbre desde Córdoba Capital en auto, es necesario tomar la ruta E53 y para luego conectar con el Camino del Cuadrado. Luego de conducir por 85 kilómetros, se llega al destino.