Colectivo y basura: cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad

La Municipalidad de la ciudad confirmó cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad. Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre las principales actividades se verán condicionadas en su funcionamiento a raíz de las celebraciones.

Cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad

Transporte urbano de pasajeros : Circulará el miércoles 24 con frecuencia de sábado con refuerzos hasta las 21.30. El jueves 25 comenzará a a las 6 y circulará con frecuencia de domingo.

Recolección domiciliaria de residuos : El miércoles 24 se adelanta y por esto piden sacar los residuos hasta las 12. El jueves 25 no habrá recolección.

Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Semm) y el Estacionamiento Controlado : miércoles 24 y jueves 25 serán gratuitos en los lugares permitidos.

Plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) : cerradas el miércoles 24 y el jueves 25.

Cementerios: San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.