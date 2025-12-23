Colectivo y basura: cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad

La Municipalidad de la ciudad confirmó cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad. Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre las principales actividades se verán condicionadas en su funcionamiento a raíz de las celebraciones.
Cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad
- Transporte urbano de pasajeros:
- Circulará el miércoles 24 con frecuencia de sábado con refuerzos hasta las 21.30.
- El jueves 25 comenzará a a las 6 y circulará con frecuencia de domingo.
- Recolección domiciliaria de residuos:
- El miércoles 24 se adelanta y por esto piden sacar los residuos hasta las 12.
- El jueves 25 no habrá recolección.
- Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Semm) y el Estacionamiento Controlado: miércoles 24 y jueves 25 serán gratuitos en los lugares permitidos.
- Plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV): cerradas el miércoles 24 y el jueves 25.
- Cementerios: San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.
- Palacio 6 de Julio, CPC y demás dependencias municipales: no abrirán sus puertas.