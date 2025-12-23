Vía Córdoba / Navidad

Colectivo y basura: cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad

La Municipalidad confirmó la prestación de actividades para este miércoles 24 y jueves 25.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de diciembre de 2025,

La prestación de servicios en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa)

La Municipalidad de la ciudad confirmó cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad. Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre las principales actividades se verán condicionadas en su funcionamiento a raíz de las celebraciones.

Cómo funcionarán los servicios en Córdoba en Nochebuena y Navidad

  • Transporte urbano de pasajeros:
    • Circulará el miércoles 24 con frecuencia de sábado con refuerzos hasta las 21.30.
    • El jueves 25 comenzará a a las 6 y circulará con frecuencia de domingo.
  • Recolección domiciliaria de residuos:
    • El miércoles 24 se adelanta y por esto piden sacar los residuos hasta las 12.
    • El jueves 25 no habrá recolección.
  • Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Semm) y el Estacionamiento Controlado: miércoles 24 y jueves 25 serán gratuitos en los lugares permitidos.
  • Plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV): cerradas el miércoles 24 y el jueves 25.
  • Cementerios: San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.
  • Palacio 6 de Julio, CPC y demás dependencias municipales: no abrirán sus puertas.

