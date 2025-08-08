Clima en Córdoba: con temperaturas en alza, cómo estará el tiempo este viernes 8 de agosto y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 8 de agosto comenzó con una mañana helada en Córdoba. Sin embargo, de cara al fin de semana, anticipó días con cielo despejado y temperaturas en ascenso.
Cómo estará el clima en Córdoba este viernes 8 de agosto y el fin de semana
El ente nacional comunicó que el quinto día de la semana inició con una mínima de 1°C, cielo libre de nubes y leves vientos del sector sur que rondarán entre los siete y los 12 kilómetros por hora. Con el transcurrir de la jornada, se espera que la máxima escale hasta los 16°C.
De cara al fin de semana, se espera que los parámetros térmicos se ubiquen entre los 4°C y los 21°C, siendo el domingo el día más agradable. No rigen alertas por tormentas ni por fuertes ráfagas de viento.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Sábado. Mínima de 4°C y máxima de 18°C. Cielo despejado a algo nublado.
- Domingo. Mínima de 8°C y máxima de 21°C. Cielo ligeramente a algo nublado.
- Lunes. Mínima de 9°C y máxima de 23°C. Cielo parcialmente a algo nublado.