Clima en Córdoba: con temperaturas en alza, cómo estará el tiempo este viernes 8 de agosto y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 8 de agosto comenzó con una mañana helada en Córdoba. Sin embargo, de cara al fin de semana, anticipó días con cielo despejado y temperaturas en ascenso.

Cómo estará el clima en Córdoba este viernes 8 de agosto y el fin de semana

El ente nacional comunicó que el quinto día de la semana inició con una mínima de 1°C, cielo libre de nubes y leves vientos del sector sur que rondarán entre los siete y los 12 kilómetros por hora. Con el transcurrir de la jornada, se espera que la máxima escale hasta los 16°C.

De cara al fin de semana, se espera que los parámetros térmicos se ubiquen entre los 4°C y los 21°C, siendo el domingo el día más agradable. No rigen alertas por tormentas ni por fuertes ráfagas de viento.

Pronóstico extendido para Córdoba