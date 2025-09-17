Belgrano y Newell’s se miden por Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

Belgrano y Newell’s se miden desde las 18 de este miércoles 17 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio Parque La Pedrera, en la provincia de San Luis, es el escenario del encuentro que será televisado por TyC Sports.

Cómo llega Belgrano al partido con Newell’s por Copa Argentina

El conjunto de Ricardo Zielinski no suma de a tres unidades desde hace cuatro partidos y quiere volver a la victoria esta tarde. Dos empates sin goles y derrotas por 3 a 0 y 2 a 1 fueron los antecedentes del conjunto que mostró un cambio parcial en el Gigante de Alberdi con San Martín de San Juan.

El regreso de Nicolás “Uvita” Fernández al torneo federal es una gran noticia para el entrenador, quien lo colocaría desde el inicio junto a Franco Jara. Pero la vuelta más esperada es la de Lucas “Chino” Zelarayán, quien no estuvo en el último duelo por haber representado a la Selección de Armenia.

Y a pesar de la distancia, la hinchada Pirata recorrió desde horas de la madrugada las rutas para alentar. Se espera un aluvión de fanáticos y fanáticas en autos, colectivos, motocicletas y camionetas que colmaron el tránsito.

Cómo llega Newell’s al duelo contra Belgrano por Copa Argentina

Por su parte, el conjunto comandado técnicamente por Cristian Fabbiani recuperó el sabor de la victoria en su último compromiso. Se impuso por 2 a 0 contra Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa.

Atlético Tucumán visitó a Newell's por la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Atlético Tucumán)

Victor Cuesta, a los 82 minutos, y Facundo Samuel Guch, en tiempo de descuento, anotaron los goles del triunfo. Se estima que el entrenador repita el 11 inicial porque ambos apuestan con toda a la Copa Argentina. Curiosamente, se verán las caras en la siguiente fecha del Torneo Clausura 2025.

Belgrano vs Newell’s: probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Luca Regiardo; Alejo Tabares, Ever Banega y Gonzalo Maroni y Franco Orozco; Josué Colmán y Genaro Rossi. DT: Cristián Fabbiani.

Hora: 18.

TV: TyC Sports.

Estadio: Único La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.