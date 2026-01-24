Belgrano visita a Rosario Central por la fecha 1 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Belgrano visita a Rosario Central en el siempre difícil estadio Gigante de Arroyito por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El partido es televisado desde las 22 por ESPN Premium y arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Cómo llega Belgrano al partido con Rosario Central

El Pirata llega al encuentro de esta velada con Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez y Alcides Benítez en la lista de convocados. Los tres refuerzos fueron incluidos y también contarían con el arribo de Franco “Mudo” Vázquez, quien se despidió de Cremonese hace unas horas.

Los convocados de Belgrano para el partido con Rosario Central.

Con la salida de Franco Jara del plantel de Ricardo “Ruso” Zielinski, el equipo se vio obligado a abrochar un delantero. En la previa al duelo, anunció la renovación de contrato de Lucas Passerini hasta 2028.

Una prueba de confianza y apuesta por parte de la dirigencia de Luis Fabián Artime. El atacante no volvió de la mejor manera luego de su lesión en la rodilla, pero en 2026 espera recuperar su versión del “intendente del gol”,que tanta falta hizo la temporada anterior.

Cómo recibe Rosario Central a Belgrano

El Canalla tiene a Jorge Almirón como nuevo entrenador del equipo liderado por el campeón del mundo, Ángel Di María. Pero una de las bajas más importantes en el equipo fue la salida de Ignacio Malcorra hacia Independiente.

Rosario Central recibe a Belgrano con estos jugadores convocados.

Con la obligación de mostrarse protagonista tras la rápida eliminación ante Estudiantes y el trofeo que se le entregó por liderar la tabla anual, Central pone toda la carne en el asador. Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro y Alexis Soto fueron sus refuerzos en lo que va de este mercado de pases 2026.

Belgrano vs Rosario Central: formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.