Belgrano visita a Aldosivi para seguir prendido a la ilusión: hora, TV y probables formaciones

Detrás quedó una linda semana para Belgrano después del triunfo ante Banfield. Es que este viernes, a las 15.30, visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional. Televisa TNT Sports. El árbitro será Andrés Gariano.

El Pirata quiere mantener su ilusión de clasificación entre los mejores ocho equipos del Grupo A y su rival pelea por no descender a la Primera Nacional.

Cómo llega Belgrano al choque ante Aldosivi

El equipo dirigido por Ricardo Zielinksi está con el ánimo bien alto después del triunfo ante Banfield. Y ve que, ante un rival como el equipo marplatense, puede volver a sumar, inclusive de a tres para seguir alimentando la ilusión de pelear arriba.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

En materia futbolística, el equipo perdió a Mariano Troilo quien es casi un hecho que jugará en la Liga Italiana para el Parma en este 2025.

Belgrano avanzó a octavos de la Copa Argentina. Troilo y Zelarayán celebran con sus compañeros y los hinchas en Villa Mercedes. (Prensa Belgrano)

Su reemplazante deberá decidirlo el Ruso. La idea de impulsar a Nicolás Meriano como reemplazante era una fija. Luego apareció la posibilidad de que Adrián Spörle debute como titular y que Gabriel Ricca se corra del lateral izquierdo a la zaga central.

Belgrano, con Mariano

El resto del equipo no tendría variantes después del sufrido triunfo del sábado pasado ante el Taladro. El equipo celeste sumó siete unidades en lo que va de este torneo.

Cómo está Aldosivi para recibir a Belgrano

El equipo de Mar del Plata, dirigido por Mariano Charlier, quiere zafar de seguir peleando el descenso. Perdió tres de los cuatro partidos que jugó. Sólo empató sin goles ante Newell’s por la tercera fecha.

Barracas Central vs Aldosivi. Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional.

Con dos unidades, ocupa el último lugar en la tabla del Grupo B que es liderado por Barracas Central y Estudiantes, con nueve unidades cada uno.

Carranza fue clave en la victoria de Aldosivi por penales ante Estudiantes (Foto: Prensa Aldosivi).

En la última fecha perdió 3 a 1 ante Barracas Central, en el estadio Claudio Chiqui Tapia y lleva seis partidos sin conocer la victoria.

Probables Formaciones de Aldosivi y Belgrano

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico: Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago, Justo Giani; Cervera y Ayrton Preciado. DT: Marcelo Charlier

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leandro Morales, Nicolás Meriano o Adriá Spörle y Federico Ricca; Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Zekarayán. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 15.30

Estadio: José María Minella, Mar del Plata

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports.