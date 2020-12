El mundo del espectáculo en general y del cuarteto en particular está conmocionado y sorprendido por la decisión del Gobierno de Córdoba de prohibir, hasta el 31 de marzo, la apertura de discotecas y la realización de recitales o espectáculos tanto aire libre como en espacios cerrados.

Esto provocó quejas desde distintos sectores y esta semana se esperan algunas medidas de empresarios, artistas y productores. Una de ellas era una movilización que llevarían a cabo cuarteteros, este miércoles a las 17 en la zona del Dante, en el Parque Sarmiento.

En este contexto, en horas de la tarde de este lunes se conoció que el Gobierno provincial organizó una reunión de la que también participarían el vicegobernador Manuel Calvo y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). José Palazzo, presidente de la Cámara de Productores de Espectáculos de Córdoba, asegura que no fue invitado.

“No sabemos bien cuál es el objeto de la reunión pero calculo que es para hablar de esta disposición que se tomó de prohibir todo show en vivo. Nosotros estamos sorprendidos porque no lo invitaron a José Palazzo, presidente de la Cámara de Espectáculos, de la que 100 por ciento Cuarteto forma parte. Si no va a Palazzo, no vamos”, declaró Marcelo Ludueña, de la Sala del Rey, a Vos.

“Esperamos encontrar una solución para no hacer la caravana de autos prevista, ni molestar al tránsito y a los negocios. Pero de no tener soluciones, nos vemos obligados a hacer la marcha”, enfatizó Ludueña.

Idas y vueltas

En la mañana de este lunes, se había informado que desde el Gobierno provincial salieron a aclarar la situación mediante un nuevo comunicado, según informó El Doce. “El Centro de Operaciones de Emergencias informa que la actividad en teatros, salas o venues no se encuentran alcanzados por el acta suscripto el día viernes en la reunión de la Mesa de Seguimiento Sanitario entre los intendentes y el gobierno provincial”, indicaron.

Esto, aparentemente, daba lugar a la realización de algunos espectáculos, pero no estaba claro qué tipo de shows se podían hacer y bajo qué protocolos. Por lo que se cree que la reunión de este lunes por la tarde apunta a aclarar esas dudas y de esta forma desactivar la marcha prevista para este miércoles.