Vía Córdoba / Servicios

Así funcionarán los colectivos y servicios en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero

La Municipalidad informó la prestación de actividades para el último día de 2025 y el primero de 2026.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de diciembre de 2025,

Así funcionarán los colectivos y servicios en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero
Esquema de servicios para el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La Municipalidad de la ciudad compartió cómo será el funcionamiento de los principales servicios en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero. Las actividades se verán condicionadas por la celebración de Año Nuevo.

Cómo funcionarán los servicios en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero

  • Transporte Urbano de Pasajeros:
    • Circulará el miércoles con frecuencia de sábado, con refuerzos, hasta las 21.30.
    • El jueves circulará con frecuencia de domingo, iniciando a las 6.
  • Recolección de residuos‌:
    • El servicio nocturno del miércoles se adelanta y piden colocar la basura fuera de casa antes de las 12.
    • El jueves no habrá recolección.
  • Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Semm) y el Estacionamiento Controlado: miércoles y jueves serán gratuitos en los lugares permitidos.
  • Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV): permanecerán cerradas miércoles y jueves.
  • Cementerios San Jerónimo y San Vicente: estarán abiertos de 8 a 18.
  • El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales: permanecerán cerradas.

Temas Relacionados

MÁS DE Servicios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS