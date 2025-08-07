La Justicia de la provincia de Córdoba investiga el asesinato de un adolescente de 14 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su casa. El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que detuvo a la madre de la víctima, quien quedó imputada por el delito de homicidio calificado.

Asesinaron a un adolescente de 14 años y detuvieron a su madre en Córdoba

El suceso que se encuentra bajo secreto de sumario se desencadenó durante la noche del miércoles 6 de agosto en un domicilio de barrio Alberdi de Río Cuarto. Precisamente, en la vivienda ubicada en la calle Aníbal Ponce al 1.100.

Acusan a una mujer de matar a su hijo en Río Cuarto (Policía).

La Fiscalía de Fuero Múltiple uno ordenó las pericias correspondientes para confirmar la causa fehaciente de la muerte. Pero información extraoficial indica que fue ultimado a puñaladas. El área de Salud Mental de la provincia trabaja en el caso ya que la acusada de 47 años podría tener antecedentes.