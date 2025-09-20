Arranca la Semana de la Hamburguesa 2025 en Córdoba: lo que tenés que saber

La ciudad de Córdoba se prepara para recibir la Semana de la Hamburguesa 2025 y los amantes del platillo se frotan las manos para disfrutar de una suculenta luego del Día de la Primavera. En este sentido, más de 20 establecimientos participan de la propuesta con promociones.

Cuándo es la Semana de la Hamburguesa 2025 en Córdoba

Circuito Gastronómico confirmó que la octava edición de esta semana temática es desde el lunes 22 de septiembre hasta el domingo 28, inclusive. Durante la primera jornada, un jurado de expertos, personalidades, comunicadores, periodistas y figuras locales elegirán las mejores en un torneo.

Pero a lo largo de los siete días, restaurantes, locales de comida especializados en el emparedado y bares ofrecerán diferentes promociones. Generalmente, las más atractivas para el bolsillo suelen ser lunes, martes y miércoles.

Qué restaurantes participan en la Semana de la Hamburguesa 2025 en Córdoba

Todos los descuentos y las ofertas se conocerán durante el mediodía del lunes 22. Sin embargo, ya se anunciaron los participantes de la Semana de la Hamburguesa 2025 en Córdoba: