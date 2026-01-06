Este martes 6 de enero rige una alerta amarilla por tormentas en 6 provincias de Argentina. Ante este escenario, las autoridades anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba y deslizaron un horario aproximado para la llegada del fenómeno climático.
Anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo prevén la llegada de la tormenta
Según el mensaje matutino de la Policía Caminera, “se prevé para la tarde/noche de hoy martes y madrugada del miércoles tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.
El SMN informó de chaparrones y tormentas que “por la tarde se intensificarán en Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires”. En tanto, el Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia emitió un informe con más detalles del escenario para las próximas 24 horas.
En concordancia con el ente nacional, agregó que el pasaje de un frente frío generaría rotación de viento al sector sur y las precipitaciones. “Se observa imágenes de máxima reflectividad para diferentes horarios de los días martes y miércoles, marcando la posible ubicación espacial y temporal de tormentas localmente fuertes.
“Se resalta entre el miércoles y jueves el ingreso de una perturbación en niveles medios asociado aire húmedo lo que generaría precipitaciones por lo que sería motivo de otro informe”, anticipó.
Córdoba: recomendaciones ante alerta por tormenta
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.