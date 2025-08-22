Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) anticiparon dos cortes de tránsito en el Centro de Córdoba todo el fin de semana. Por lo tanto, automovilistas y transportistas deberán tener aún más paciencia este sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Por qué anticiparon dos cortes de tránsito en el Centro de Córdoba

Epec explicó que las intervenciones en las calles son para finalizar las obras de tendido de nuevos distribuidores de media tensión en el centro de la ciudad. “Permitirán robustecer la infraestructura eléctrica, acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad del servicio”, contextualizó mediante un comunicado este viernes 22.

Para poder ejecutar estas tareas, la firma aseguró que es necesario interrumpir el tránsito vehicular el sábado 23 de agosto, desde las 7 hasta las 00 del domingo 24, afectando a los siguientes sectores:

Dónde estarán los cortes de tránsito en el Centro de Córdoba

Calle 25 de Mayo, entre Santiago del Estero y Maipú .

Calle Salta, entre Rosario de Santa Fe y avenida Olmos.

“Con estas obras, Epec reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y con la prestación de un servicio de calidad para todos los cordobeses”, concluyó la institución.