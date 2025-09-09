La Policía de la provincia confirmó que buscan a un hombre que sería un pastor evangélico, quien está acusado del delito de trata de personas en Córdoba. El sujeto habría sometido a condiciones inhumanas a ocho víctimas, quienes intentaban salir del consumo problemático de drogas.

Alerta por un pastor evangélico acusado de trata de personas en Córdoba

El despliegue policial se produjo durante la madrugada de este martes 9 de septiembre en el barrio Villa La Tela, extremo oeste de la Capital. Los uniformados recibieron una orden de allanamiento para una vivienda que exhibía el nombre de “Hogar ayudando al caído”.

Finalmente, confirmaron que rescataron a ocho personas mayores de edad que tenían problemas con los estupefacientes y al falso guía espiritual. El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, brindó detalles de la investigación que está bajo la jurisdicción de la Justicia Federal.

“Los sujetos producían diferentes productos panificados desde las 4 y luego salían a venderlos”, confirmó el funcionario, en diálogo con El Doce. Inclusive, los vecinos contaron que las víctimas no podían volver a la residencia hasta que no comercializaban todos los alimentos. Ahora, la Justicia intenta dar con el paradero del acusado.