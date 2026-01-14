Activaron el Alerta Sofía por la adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

La desaparición de Constanza Alexia Baravalle Vidal, de 15 años, mantiene en máxima alerta a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba. La adolescente se ausentó de su domicilio en la ciudad de Río Tercero durante los primeros minutos del pasado domingo 11 de enero.

Ante la falta de contacto con su entorno familiar y el paso de las horas, las autoridades resolvieron activar el Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida que extiende la búsqueda a todo el territorio nacional.

Alerta Sofía en Córdoba por la desaparición de una adolescente

La denuncia por su desaparición fue radicada por la abuela de la menor. En un primer momento, el operativo se centró en su ciudad de origen, pero el avance de la investigación permitió ampliar el radio de búsqueda. Según informaron fuentes policiales, la causa se encuentra actualmente bajo la órbita de la Fiscalía del Distrito 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la fiscal Celeste Blasco.

El relevamiento de registros fílmicos fue determinante para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. Inicialmente, Constanza fue observada en la terminal de ómnibus de Río Tercero. Posteriormente, las tareas de inteligencia permitieron establecer que viajó hacia la capital cordobesa.

Buscan a Constanza Alexia Baravalle Vidal en Córdoba.

El comisario Javier Minetto, de la departamental de Río Tercero, confirmó que, a través de domos de seguridad públicos y privados, se logró identificar a la menor caminando por la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Minetto explicó que la implementación del Alerta Sofía tiene como objetivo central brindar “prioridad, rapidez e inmediatez a la búsqueda”, además de coordinar controles fronterizos para impedir que la menor pueda salir del país.

Cómo colaborar en la búsqueda de la adolescente de 15 años

Las autoridades solicitaron la colaboración activa de la población para dar con el paradero de la joven. Según la descripción oficial distribuida por las fuerzas de seguridad, Constanza tiene las siguientes características físicas: mide 1,55 metros, es de contextura robusta, posee cabello negro lacio, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón y una remera de color negro.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba se recuerda que cualquier dato relevante puede ser comunicado de manera inmediata a las líneas de emergencia 911 o 101. También se encuentran habilitados los canales de contacto de Defensa Civil y las dependencias del Ministerio Público Fiscal para recibir información que ayude a localizar a la adolescente.