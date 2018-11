Luis Tagliapetra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan envió un emotivo whatsApp en donde expresa el sentimiento que viven los familiares que están a bordo del buque Seabed Constructor de la firma Ocean Infinity.

“Para cuando recibas esto ya te habras enterado por la Armada y los medios, no se cuando nos restauraran la conexión, escribo ahora para compartir lo que siento, aunque no tengo palabras, mezcla de enorme tristeza con la de una batalla ganada, LOS ENCONTRAMOS LA PUTA MADRE! Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca, ya vendrán tiempos de charlas técnicas y otras cosas, ahora lo unico importante es que al fin los encontramos y no puedo parar de llorar!

