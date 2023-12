DNU del presidente Milei: “Creo que está destinado al fracaso”

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctor Alfredo Dato analizó desde el punto de vista ideológico y constitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que promulgó el presidente de la Nación, Javier Milei. En una conversación en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en dúplex con Radio 21 Tucumán, estos son los puntos más salientes de la posición del Dr. Dato, que también fue diputado nacional (2007-2011):

--Qué opina usted sobre este DNU del presidente?

--Me parece que la posición ideológica que dicen sustentar, además de discutible, no puede ser abordada con cuestiones groseramente inconstitucionales. Y quizás si lo digo yo no tiene tanto valor, pero lo dice (Roberto) Cachanosky.

--Es inconstitucional?

--Totalmente y, creo que también, con falta de “expertise” legislativa manda, legisla, el presidente. Manda a derogar 300 leyes y lo hace en un solo paquete, con lo que está asegurando el fracaso, porque el Congreso no tiene posibilidad de modificar, sino que tiene que decir sí o no. Y, en realidad, se arroga una representatividad real del presidente Milei, está dado por los 38 legisladores, no por un ballotage, el que me parece que es razonable que haya perdido (Sergio) Massa. Pero al presidente no se le ha dado la suma del poder público. Lilita Carrió, que por ahí habla cosas que a uno lo extrañan, dijo estamos en presencia de “un nuevo (Adolf) Hitler”. Y de moño se ríen de la gente, se ríe el colaborador de la doctora, (Federico) Sturzenegger, cuando le contesta “no sé cómo han leído el decreto tan rápido”. Pero eso si, no se ríen de que Johnny Viale diga que ya el 73 por ciento de la gente estaba de acuerdo. Y se ríe el presidente cuando dice “esperen, que viene más”. Si esto se hace en el marco de lo que legal, e, institucionalmente, se puede, creo que tendrá sus razones. Pero así de esta manera, creo que no va a avanzar. Lo dicen constitucionalistas, que normalmente están con esa posición ideológica, como Daniel Sabsay o como el mismo (Andrés) Gil Domínguez. Así que la inconstitucionalidad, de saltear el Congreso y de legislar, que está prohibida, que tiene el presidente, me parece que no es blanqueable o razonable o posible. Por eso creo que está destinado al fracaso.