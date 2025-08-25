Violencia en Tanti: detienen a dos hombres tras apuñalar a un joven en un boliche

Un joven de 23 años sufrió una herida cortante en la palma de su mano izquierda durante la madrugada del domingo en un boliche nocturno ubicado en San Martín al 100, en Tanti. La policía detuvo a dos hombres oriundos de Santiago del Estero, uno de ellos portando un facón.

El hecho fue reportado al oficial de seguridad que se encontraba en el local. Tras un rápido control, se verificó que el acompañante del presunto agresor llevaba el arma entre sus prendas.

Como consecuencia, los efectivos policiales detuvieron a los dos hombres de 23 y 31 años, quienes quedaron a disposición de la justicia.