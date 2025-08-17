Villa Carlos Paz se prepara para un domingo con clima fresco y nublado

Villa Carlos Paz se prepara para un domingo 17 de agosto con condiciones climáticas frescas y mayormente nubladas, características típicas del invierno en la región.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la jornada se desarrolle con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 17°C.

La probabilidad de precipitaciones es baja, con una humedad relativa que rondará el 60%. Los vientos serán moderados, provenientes del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km/h.

Dado el clima fresco y la nubosidad persistente, se recomienda vestir ropa abrigada y llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean actividades al aire libre.