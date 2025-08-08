Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz lanza una edición especial por los 30 años de la Fiesta de la Primavera

Este año la fiesta contará con un fin de semana completo de propuestas artísticas y actividades.

Redacción Vïa Carlos Paz

8 de agosto de 2025,

Festejo Dia de la Primavera en la Costanera de Carlos Paz.

Con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y representantes del sector turístico privado, se llevará a cabo el próximo lunes 11 de agosto a las 11:30 horas la presentación oficial de la Fiesta de la Primavera 2025 de Villa Carlos Paz.

Este año, la fiesta celebrará sus 30 años de historia como uno de los eventos más convocantes del país. En este marco, se anunció que la programación incluirá un fin de semana completo de actividades, organizadas de manera conjunta entre el municipio y el sector privado, con propuestas pensadas para jóvenes y familias de todo el país.

