Villa Carlos Paz: domingo con lluvias débiles y descenso de temperatura

El inicio de la primavera se presentará este domingo 21 de septiembre con un clima inestable en Villa Carlos Paz. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, la jornada estará marcada por lluvias débiles y cielo parcialmente nublado, especialmente durante la tarde.

La temperatura máxima rondará los 17 grados, mientras que la mínima descenderá a los 8 grados en horas de la noche. Se espera una elevada humedad en gran parte del día, lo que intensificará la sensación de frescura.

En cuanto a los vientos, soplarán de manera suave a moderada, sin registrar ráfagas significativas.