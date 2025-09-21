Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz: domingo con lluvias débiles y descenso de temperatura

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, la jornada estará marcada por lluvias débiles y cielo parcialmente nublado, especialmente durante la tarde.

Redacción Vïa Carlos Paz

21 de septiembre de 2025,

Villa Carlos Paz: domingo con lluvias débiles y descenso de temperatura
Reloj Cucú de Villa Carlos Paz, en una jornada nublada.

El inicio de la primavera se presentará este domingo 21 de septiembre con un clima inestable en Villa Carlos Paz. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, la jornada estará marcada por lluvias débiles y cielo parcialmente nublado, especialmente durante la tarde.

La temperatura máxima rondará los 17 grados, mientras que la mínima descenderá a los 8 grados en horas de la noche. Se espera una elevada humedad en gran parte del día, lo que intensificará la sensación de frescura.

En cuanto a los vientos, soplarán de manera suave a moderada, sin registrar ráfagas significativas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS