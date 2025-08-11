Video viral de Curvino: se presentaron pruebas que acreditan que no era funcionario y se desestimó el Juicio Político en su contra

El Defensor del Pueblo Victor Curvino, confirmó que presentó ante el Concejo de Representantes y la Justicia pruebas que acreditan que el video se realizó entre el 18 y 19 de septiembre, fecha en la que aun no era funcionario público.

De esta manera, quedó desestimado el Juicio Político y la denuncia en su contra.

Días atrás Curvino hizo referencia a esta situación de viralización de un material privado, que se dio en el marco de la campaña electoral.

Allí confirmó que se trata de una filmación privada de septiembre de 2021, momento en el que no ejercía ningún cargo público, y aseguró que no hubo consumo de alcohol y que fue una “broma personal”.

“En el Cuerpo Legislativo deberian haber votado objetivamente por unanimidad. Pero los sectores que votaron en mi contra y me denunciaron conocen la fecha del video y su contexto, eligieron distorsionar la verdad con fines políticos. Son los mismos sectores que denostaron la institución (Gispert, Felpeto, Iosa) y que fueron socios de la dirigencia cooperativista, defendiendo su accionar ilegal”, subrayó.