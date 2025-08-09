Paseo de fin de semana por Punilla: Villa Giardino impulsa la cultura local con la Feria de Artesanos y Talleres

Este fin de semana, la plaza principal de Villa Giardino se llena de vida y creatividad con la realización de la Feria de Artesanos y Talleres, una propuesta que reúne a artistas y emprendedores locales para mostrar sus productos y brindar talleres abiertos a la comunidad.

La feria, que busca fortalecer la identidad cultural y el desarrollo económico regional, ofrece una amplia variedad de artesanías que incluyen cerámicas, tejidos, trabajos en madera y arte textil, además de productos gastronómicos típicos.

Cinco cosas para hacer en "el Jardín de Punilla". (Foto Turismo Villa Giardino)

Paralelamente, se desarrollan talleres de oficios tradicionales y contemporáneos, pensados para todas las edades y niveles de experiencia.

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca las técnicas artesanales, participar de las actividades y adquirir piezas únicas realizadas por manos locales.

La feria no solo es un espacio de exhibición y venta, sino también un punto de encuentro para el intercambio cultural y la formación, contribuyendo al crecimiento turístico y comunitario de Villa Giardino.

La feria se extiende hasta el domingo y funciona en horario de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita