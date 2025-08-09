Vía Carlos Paz

Paseo de fin de semana por Punilla: Villa Giardino impulsa la cultura local con la Feria de Artesanos y Talleres

Una propuesta que reúne a artistas y emprendedores para mostrar sus productos y brindar talleres abiertos a la comunidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

9 de agosto de 2025,

Paseo de fin de semana por Punilla: Villa Giardino impulsa la cultura local con la Feria de Artesanos y Talleres
Villa Giardino, Córdoba.

Este fin de semana, la plaza principal de Villa Giardino se llena de vida y creatividad con la realización de la Feria de Artesanos y Talleres, una propuesta que reúne a artistas y emprendedores locales para mostrar sus productos y brindar talleres abiertos a la comunidad.

La feria, que busca fortalecer la identidad cultural y el desarrollo económico regional, ofrece una amplia variedad de artesanías que incluyen cerámicas, tejidos, trabajos en madera y arte textil, además de productos gastronómicos típicos.

Cinco cosas para hacer en "el Jardín de Punilla". (Foto Turismo Villa Giardino)
Cinco cosas para hacer en "el Jardín de Punilla". (Foto Turismo Villa Giardino)

Paralelamente, se desarrollan talleres de oficios tradicionales y contemporáneos, pensados para todas las edades y niveles de experiencia.

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca las técnicas artesanales, participar de las actividades y adquirir piezas únicas realizadas por manos locales.

La feria no solo es un espacio de exhibición y venta, sino también un punto de encuentro para el intercambio cultural y la formación, contribuyendo al crecimiento turístico y comunitario de Villa Giardino.

La feria se extiende hasta el domingo y funciona en horario de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS