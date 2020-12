El empresario y productor Miguel Pardo, decidió bautizar con el nombre de Mario Pereyra a la sala de espectáculos del Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, como una manera de honrar a quien fue “un fuerte pilar” para el rubro del entretenimiento, destacó el empresario.

“Dicha iniciativa surge como muestra de reconocimiento y homenaje al conductor del programa Juntos y líder de Cadena 3 Argentina, quien desde su espacio ha sido un incansable promotor de las propuestas teatrales en Villa Carlos Paz”, dice en un reciente comunicado de prensa.

Mario Pereyra junto al intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira.

En diálogo con VíaCarlosPaz, Miguel Pardo expresó: “A partir de lo que sucedió con Mario, se me ocurrió de manera inmediata. Obviamente que no se lo propuse a la familia por una cuestión de prudencia. Dejé pasar un tiempo, hablé con Gabi (Gabriela, una de las hijas del líder de Cadena 3), le encantó la idea, se emocionó mucho, me dijo que al padre le hubiera encantado y que estaría cien por ciento de acuerdo. Habló con Estela, su mamá y esposa de Mario, que ya está mejor después de haber cursado el virus, y se pusieron muy felices, muy contentos, aceptaron la idea y la aprobaron”, resaltó.

Por otra parte, anticipó que la ceremonia formal de nombramiento se realizará entre el 10 y el 13 de enero, y que será un evento “muy familiar y entre amigos”, y con invitados especiales del rubro, entre los que por supuesto, estaría presente la familia del recordado y querido conductor, ícono de la radiofonía cordobesa a nivel nacional e internacional.

Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. (Foto: archivo).

“El evento será tipo siete y media, ocho de la tarde como para que los artistas puedan expresar su agradecimiento a lo que fue Mario Pereyra para este rubro. Fue un pilar tan fuerte, siempre apoyando, siempre alentando, siempre posicionando artistas, posicionando shows, incentivando la inversión en el rubro de entretenimiento”, destacó y completó el empresario carlospacense, Miguel Pardo.