La Falda reunirá a jóvenes talentos en el certamen nacional “Pequeños grandes artistas”

El Anfiteatro Municipal Carlos Gardel se convierte, hasta el 10 de agosto, en el epicentro de la cultura folclórica nacional con la realización del certamen “Pequeños grandes artistas”, una competencia que reúne a niños, adolescentes y jóvenes de distintas provincias para mostrar su talento en canto y danza tradicional.

Certamen nacional «Pequeños grandes artistas» en La Falda

El evento, de alcance nacional, tiene como objetivo principal promover y preservar el acervo cultural argentino, brindando un espacio de intercambio artístico para las nuevas generaciones.

Delegaciones de Salta, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, entre otras, llegan a la ciudad serrana tras superar instancias clasificatorias en sus lugares de origen.

Durante las cuatro jornadas, el público disfruta de presentaciones en categorías que incluyen solistas vocales, conjuntos de danza, malambo y pareja tradicional.

La delegación salteña obtuvo el primer premio en Conjunto Tradicional Semillitas, mientras que representantes de Añatuya y de la provincia de Santa Fe son distinguidos en varias disciplinas. También se destacan el Ballet Xanaes de Arroyito y el Ballet Awankay de Tucumán, que se alzan con galardones en danza tradicional y malambo.

Organizadores y participantes coinciden en resaltar la calidad artística del certamen y el impacto positivo que genera en la difusión del folclore entre los más jóvenes. Además, subrayan que actividades de este tipo fortalecen la identidad cultural y contribuyen a posicionar a La Falda como un polo cultural dentro del Valle de Punilla.

El certamen “Pequeños grandes artistas” se suma a la agenda de eventos que consolidan a la ciudad como un punto de encuentro para artistas y amantes de las tradiciones argentinas.