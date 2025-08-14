Jueves frío y cielo cubierto en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz amaneció este jueves con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado, en una jornada con máximas previstas de hasta 15 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana comenzó con apenas 4 °C y humedad del 83 %. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, favoreciendo el ingreso de sol y una sensación térmica más agradable hacia el mediodía.

Los vientos soplarán desde el sector norte con ráfagas de hasta 31 km/h durante la tarde. No se esperan precipitaciones y la visibilidad será buena en toda la región.