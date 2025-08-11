Dia del Niño en Villa Carlos Paz: la edición 2025 fue la más convocante de los últimos años

El Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque, fue el epicentro del clásico y convocante festejo del Día del Niño organizado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Año tras años familias y vecinos carlospacenses son protagonistas de las distintas actividades y juegos de entretenimientos dispuestos para disfrutar de un evento único.

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

La particularidad en este 2025 es que fue el más convocante de los últimos años, con la participación de miles de niños que junto a sus familias recorrieron todas las actividades y sorpresas.

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Hubo baile, sonrisas, sorpresas, emociones y sorteos para todos los presentes, donde cada uno de los niños tuvo su regalito.

“El festejo por el Día del Niño es un clásico de la familia de Villa Carlos Paz, un momento de alegría y disfrute para encontrarnos y reafirmar nuestra identidad junto a los vecinos y vecinas de la ciudad. La participación de las instituciones y de cada una de las agrupaciones que fueron parte de las actividades, es importantísimo para continuar creciendo de manera unida”, manifestó el Intendente Esteban Avilés durante el festejo.

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

VILLA CARLOS PAZ: DÍA DEL NIÑO, EL MÁS CONVOCANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS