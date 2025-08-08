Buscan a un joven desaparecido en Carlos Paz

La Fiscalía del Tercer Turno solicitó a la comunidad colaboración para encontrar a Matías Hernán López Bonilla, de 19 años, quien fue visto por última vez en la madrugada de este viernes cuando salió de su casa en Villa Carlos Paz.

De acuerdo a la información oficial, López Bonilla mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez blanca, tiene cabello castaño y ojos azules.

Presenta cicatrices visibles en la pera y en el brazo derecho. Al momento de ausentarse vestía zapatillas negras y llevaba un bolso blanco con rayas azules.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación se comunique de inmediato al 911, a la Central de Comunicaciones (03541-438215 / 03541-438219) o a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz (03541-428181, internos 55801/2/4).

La búsqueda se encuentra en curso y se solicita la máxima difusión de la imagen y datos del joven para facilitar su localización.