Recoleta: un hombre tiró al piso a una mujer policía y la atacó a patadas

Una mujer policía observó una actitud violenta de un hombre para con los automovilistas que transitaban por la zona de la Avenida Santa Fe y Uruguay en Recoleta pero, tras pedirle que se controle, recibió una brutal respuesta.

Sucedió en la entrada de un local comercial. La oficial de la Comisaría Vecinal 2 B realizaba una recorrida de rutina por la zona y le pidió al hombre que dejara de gritar e insultar a automovilistas que transitaban por la arteria.

Lejos de hacer caso al pedido, el masculino la atacó a empujones, la tiró al piso y le pegó patadas. La imagen quedó registrada en un video de seguridad y, enseguida, se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran como el hombre increpa a la uniformada, la toma de las manos y la lanza contra el piso del negocio. La efectiva se encontraba indefensa, hubo dos testigos que quisieron detener al hombre, que pudo escapar del lugar.

En el video se ve que la oficial agredida no estaba sola, sino que iba con una compañera que no pudo hacer nada. Las comerciantes ayudaron a las mujeres de la fuerza cerrando el local y brindándoles refugio mientras llegaba apoyo. El hombre, de 40 años que vive por la zona, finalmente fue detenido.

Por su lado, la víctima tiene 27 años. Debió ser atendida por el SAME, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

A su vez, la Unidad de Flagrancia Área Este del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Caputto, dispuso la detención del imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Qué sucede con la formación de los policías

Un viejo debate fue remontado tras el hecho ocurrido en Recoleta: cuál es la preparación actual de los efectivos policiales para actuar en situaciones inmediatas.

Diego Raidan, exintegrante de la fuerza y abogado defensor de agentes en funciones, habló con Infobae y analizó la escena: “Lo primero que hizo la chica fue sacar la tonfa, pero con una actitud defensiva, ni siquiera en forma ofensiva. Creo que se debería tener mayor cuidado para elegir a los efectivos que integran los binomios, siempre tienen que estar compuestas por alguien más nuevo y otro de mayor experiencia”, consideró.

Según Raidan, a la compañera de la mujer agredida “se la vio totalmente retraída y no actuó ni siquiera cuando su colega estuvo en el piso”. “Evidentemente, se saca a recorrer las calles a personas de una manera sistemática, mostrando un descuido total para con el personal”, dijo.

La preparación de la Policía, en la mira. Foto: Policía de la Ciudad

“Lo que te das cuenta es de que la preparación y la formación que muestra el Gobierno de la Ciudad no se vio reflejada porque ninguna de las dos tuvo una acción inmediata”, expresó.

“Lo primero que hubiera hecho yo es comunicarme por radio para apoyo y que llamen al SAME. De esa manera, movilizo dos acciones inmediatas. Hasta que llegue el apoyo, claro que puede suceder lo que sucedió, que la persona se me venga encima, ahí tengo que saber cómo reducirla. La tonfa es un elemento de seguridad, evidentemente no la saben usar, porque tiene un mecanismo de funcionamiento muy útil para reducir, a partir del cual con un solo golpe podés tirarlo al piso y esposarlo, seas hombre o mujer”, remarcó.