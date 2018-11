Los niños no nacen con un manual debajo del brazo y, en general, cada madre, padre o tutor hace lo mejor que puede para criarlos. Sin embargo, muchas veces las personas que no comparten el día a día de la criatura pueden hacer observaciones que no caen nada bien.

Esto sucedió en el Tren Sarmiento donde una pasajera increpó a una mamá porque estaba con su celular mientras su bebé lloraba a los gritos. La mujer la acusó de “maltratar a su hijo” por no atenderlo como correspondía.

“Dejá un poquito el teléfono”, comienza diciendo la señora. “Yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo está haciendo”, le responde la madre. “Se nota”, recplica la mujer indignada.

Esta respuesta enoja a la madre que le advierte: “Bueno, cierre el c*** , la que lo parí soy yo, la que lo quiere soy yo, está claro?“. Mientras, la mujer le exige que le hable bien.

“No se meta, fíjese en lo suyo”, vuelve a decirle la madre, y la mujer sigue respondiendo: “Hablame bien”.

“No te voy a hablar bien porque sos una metida de mier**”, le contesta la madre y, en ese momento, se puede ver a la criatura que se asoma del cochecito para mirar con quién se está peleando su mamá.

La pelea continúa y la señora le recrimina a la madre que está con el teléfono mientras el chico está gritando. “¿Qué problema tenés? Soy yo la que lo mantiene, no vos”. “Se nota”, le responde la mujer cada vez más indignada. “Yo soy la que lo cría, no vos”, continúa la madre.

Allí la mujer exclama: “Pobre chico” y la madre se enfurece. “Lo mantengo como quiero y lo crío como quiero”, le vuelve a decir, y continúa: “Pobre de usted la que se mete también”.

Allí la mujer le recrimina: “Me meto porque lo estás maltratando”. Esa frase hace enfurecer aún más a la madre, que replica: “¿Lo estoy maltratando?¿Lo estoy ahorcando?¿Le estoy pegando?”.

Después la madre la trata de loca y la discusión se vuelve a avivar en torno a eso, pero a la mujer le suena el teléfono y atiende como si no hubiera existido pelea alguna. “En Caballito”, le dice a alguien que le debe estar preguntando por dónde andaba.

Mientras tanto, se ve a la madre que vuelve a tomar el celular y cada tanto la mira de reojo con bronca. Lo más divertido es el niño que se queda mirando fijo a la mujer con la que peleaba su mamá.

El video fue enviado al diario Clarín, donde se volvió viral en pocos minutos y cosechó miles de comentarios, algunos a favor de la mujer, otros que apoyaban a la madre y unos más conciliadores que solo pedían un poco más de empatía en la sociedad.

“Mejor acercarse al bebe. Hacerle una mueca. Preguntarle a la mama como se llama el niño. Interactuar. Dar el ejemplo. Empatía. Uno no sabe a veces que hay detrás de cada persona. Mejor aportar algo que sume”, escribía una usuaria invitando a reflexionar.