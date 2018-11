Hinchas de All Boys y la Policía de la Ciudad se enfrentaron este miércoles por la tarde. Hay al menos tres detenidos y 16 policías heridos, según informaron desde el ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

En las imágenes que se difundieron por las redes, se puede ver cómo un sector de la hinchada de All Boys y la Policía chocan en las calles Chivilcoy y Lascano, a metros del estadio de All Boys, tras la victoria de Atlanta 3-2 a All Boys por la Primera B Metropolitana.

En el enfretamiento hubo disparos con balas de goma y piedrazos. Según testigos, los hechos de violencia habían comenzado apenas finalizó el partido.

Minutos más tarde, desde la cuenta oficial de Twitter del club de Villa Crespo llevaron tranquilidad y remarcaron que la Policía ya les había dado garantías para salir de la cancha.

“Estuvimos encerrados en el vestuario. Tuvimos miedo, en especial por los jugadores que no estaban con nosotros. Por suerte, después de varios minutos, pudimos salir y no hay heridos”, dijo el entrenador de Atlanta, Fabián “Pepe” Castro.