Estela Benítez, una vecina de Ciudad Evita, halló un portafolios en un local de comida rápida de Laferrere. Al abrirlo, descubrió que en su interior había unos 100 mil pesos. Se lo llevó a su casa para encontrar la forma de devolverlo. Afortunadamente, en el interior del maletín estaba la documentación de su dueño, un hombre llamado Javier.

Estela no dudó en llamarlo y avisarle que podía pasar a buscarlo por su casa. “El encuentro fue emocionante. Él no lo podía creer. Yo tuve la enseñanza desde pequeña que no puedo tomar lo que no es mío. Nunca me tenté de quedarme con el dinero, en todo momento solo pensé en devolverlo“, contó la mujer en diálogo con Telefé Noticias.

Rodeada de sus tres hijos, ella contó que quedó viuda hace poco y que limpia una casa una vez por semana para llevar unos pesos a su hogar. Pese a la necesidad que podría tener del dinero, Estela se emocionó al saber que esos 100 mil pesos estaban destinados a pagar el cumpleaños de 15 de la hija de Javier.

Enrique, el hijo mayor de Estela, dijo orgulloso: “Todavía hay gente honesta que se pone en el lugar del otro“. Además del eterno agradecimiento del hombre y la admiración de todos los que escucharon su historia, Estela recibió parte del dinero como recompensa.