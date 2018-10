Dos jóvenes venezolanas fueron agredidas verbalmente el pasado sábado por una mujer en el barrio porteño de Las Cañitas, Palermo, por ser extranjeras. El hecho ocurrió cuando las vio fumando un cigarrillo en la puerta de un edificio y las acusó de estar consumiendo marihuana.

“Ustedes están drogadas colombianas de m….”, comenzó a insultarlas, mientras que su pequeño hijo también las agredía verbalmente y les lanzaba patadas. Una de las víctimas intentó correr al pequeño, pero esto generó la furia de la mujer. “A mi hijo no lo vas a tocar, no le decís nada, no lo toques negrita”, repitió varias veces. Las chicas le advirtieron que estaban filmando el momento, pero la mujer, lejos de preocuparse, les dijo que ella también “estaba grabando”.

Verónica Marin, una de las mujeres agredidas, contó en una entrevista con Crónica que la señora “no está bien e incide a su hijo al odio y a la violencia”. Además relató que la mujer intentó agarrar una silla para golpearlas: “Cuando escuchó como hablábamos nos acusó porque eramos extrajeras y nos dijo: ‘Colombianas drogadictas’, y demás actos de xenofobia. Si hubiésemos sido rubias y no nos hubiera pasado esto”.

Un policía que estaba en la zona se acercó al lugar para frenar la agresión. “Encontramos un policía que la escuchó a ella porque dijo que nosotras ‘teníamos drogas y le habíamos pegado al niño'”, escribió una de las víctimas. Lo primero que les preguntó el efectivo fue si eran argentinas. “Nosotras estamos legales, hace más de dos años y no nos quiso tomar la denuncia porque decían que era la palabra de ella contra la nuestra y no iba a suceder nada”, afirmó la joven.