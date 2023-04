Luis Juez: “Lo de Gustavo (Benedetti) me ofende enormemente, ¿Qué hace en la lista del peronismo con Llaryora...? ¿qué hace?”

Días atrás Natalia Marchisoney de Arroyito Online realizó una entrevista en la ciudad de Córdoba con el Senador Nacional y candidato a gobernador Luis Juez, donde además de hablar de la actualidad del partido, de Córdoba y del País, le dirigió unas palabras al intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti.

Juez comentó “tengo un profundo dolor con Arroyito, te lo digo así con sinceridad, yo no puedo creer que Gustavo (Benedetti), te juro hasta el dia de hoy, que hace el intendente de Arroyito en la lista del Peronismo, ¿que hace en la lista con Llaryora?, que hace, que hace”.

“Yo lo acompañé, le prestamos la estructura política para que pueda ser intendente, de verdad es una apuñalada, yo puedo entender que algún dirigente radical de esos que siempre están vinculados al peronismo que son satélites del peronismo, pero lo del Gustavo la verdad, a mi me ofende enormemente”.

Continuó Juez, “vos me dices, se peleó con uds, no, discutieron, no, tuvieron una diferencia, no, charlaron y se enemistaron, no, te juro por Dios que no, cual es la idea. Es la primera vez que estamos juntos, está el radicalismo completo, si Gustavo es radical que hace con el peronismo. Yo creo que es un error. Arroyito no puede cometer el error de quedar a espaldas del nuevo gobernador que va a ser Luis Juez y el gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional, es una locura, un despropósito”.

Finalizó “yo voy a ir a Arroyito, las veces que haga falta porque tengo mucho cariño, muchos amigos, muchos afectos. Voy a ir a defender mis ideas, las ideas podes pensar una cosa y otra, pero los valores no se cambian, que hace arreglando con esta banda de sinverguenzas, que haces ahi, es como que mañana vayas a la cancha y me encontres con la camiseta de Belgrano, ¿vos no sos hincha de Talleres? bueno ahora soy de Belgrano. Lo lamento pero, vamos a pelear. A ver, que te han dado, yo puedo creer que Judas por 30 monedas de plata lo entregó a Cristo... nosotros estamos muy dolidos”.

Sobre quienes representarían a Juntos por el Cambio en Arroyito, comentó “todavía no lo hemos hablado, te puedo decir que Mauricio (Cravero) es un amigo, nosotros tenemos una alianza indestructible con la UCR, entendíamos que el intendente era un intendente radical que teníamos que estar todos juntos, nosotros vamos a tener una oferta de intendente. Si decide estar con Llaryora yo no lo voy a llamar, yo con el enemigo no estoy en ningún lado”.

Entrevista: gentileza Arroyito Online.