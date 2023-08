Los pilotos y navegantes de Arroyito consiguieron excelentes resultados en el Rally de San Francisco

Como sucedió en 2022 nuevamente Mario Baldo ganó el Rally de San Francisco con un Hyundai i20 Rally2. A diferencia del año pasado quienes representaron a nuestra ciudad hicieron una gran carrera y pelearon las posiciones de elite en cada una de sus categorías, además sumaron podios.

Otra de las novedades del fin de semana fue la visita de quienes organizan el Campeonato Argentino que le ofrecieron la organización una fecha a quienes armaron la carrera del este cordobés; ¿existe la posibilidad de que Arroyito tenga un tramo de la misma? ¿El Argentino de Rally podría llegar a pasar “por la dulce”?.

Maranzana Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Renzo22Fotografia

Casas Racca Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Renzo22Fotografia

En la General, si bien representa a la ciudad e Montevideo, Uruguay; su apellido es sinónimo de Rally en Arroyito, se ubicó segundo y se llevaron la categoría MR hablamos de Tomás Maranzana y Pedro Salamone con Ford Fiesta MRT. También en la MR Pablo Casas navegó a Raúl Racca y se ubicaron 9 en la General y terceros en su categoría, logrando subir al podio.

Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Rally Cordobés

Otro de los representantes de Arroyito, que compitieron fue el binomio Mario y Nicolás Bruno en la N1 donde quedaron segundos logrando subir al podio y 21 en la General, mientras que Guillermo Ambrosio junto Franco Amaya de La Tordilla corren en la RC5 donde finalizaron terceros y 16 en la General. Juan Arnoletto y Federico Durando corrieron con VW Gol, se ubicaron sextos en la N2 y 48 en la General.

Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Rally Cordobés

Ambrosio Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Renzo22Fotografia

La cantidad de público a la vera del camino, la puesta en escena de un Súper Especial que fue hasta televisado, la “competencia” entre las localidades para ser creativos y darle un valor agregado a cada tramo, la organización en general y otras cuestiones hicieron que desde quienes diagraman el Argentino “pongan el ojo” en San Francisco para una fecha al cierre de esta temporada.

Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Rally Cordobés

Arnoletto Rally Cordobés sexta fecha San Francisco Foto: Rally Cordobés

Pero el ofrecimiento no fue solo para la ciudad cabecera del Departamento San Justo, también hubo algún acercamiento a representantes de nuestra ciudad, quizá no para organizar la fecha completa, pero porque no pensar que un tramo de la de San Francisco pase por Arroyito. La posibilidad se consideró, pero habrá que espera para saber si es una utopía o una realidad.