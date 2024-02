Los futbolistas de Arroyito y la región con protagonismo en la segunda fecha de la Primera Nacional

En la continuidad de la segunda división del fútbol argentino los deportistas de pasado en nuestros clubes ocuparon un lugar en sus respectivos equipos en lo que viene siendo en lo personal para ellos un buen arranque de temporada. Picco en Patronato, Abraham en Estudiantes de Río Cuarto, Mavilla en Temperley y Argüello en Racing de Córdoba buscan continuidad y titularidad en sus equipos.

Julián Mavilla Temperley Foto: Facebook Personal

Julián Mavilla ingresó 10 minutos en Temperley que empató 2 a 2 en Adrogué ante Brown. Los goles fueron marcados a los 15 del primer tiempo por Nicolás Arrechea para los locales; en la segunda mitad el Gasolero llegó al igualad por el tanto de Lucas Baldunciel que también marcó el segundo de su equipo en el epílogo del juego. Leonel Buter había puesto en ventaja a Brown a los 41 del segundo tiempo. En la próxima el equipo de Julián es local de Almagro.

Juan Cruz Argüello, defensor de El Tío estuvo entre los relevos y no ingresó en Racing de Córdoba que se vio sorprendido en Nueva Italia por Agropecuario que lo venció por 3 a 1. en el debut de “La Academia” de local en el torneo. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Bruno Nasta, pero “El Sojero” le dio vuelta con tantos de Alejo Montero, Rodrigo Mosqueira y Enzo Silcan. El próximo rival es All Boys. La nota de la jornada fue el debutó de Julián Vignolo, futbolista de nuestra ciudad que es una de las grandes promesas de La Academia Cordobesa.

Julián Vignolo en Racing de Córdoba Foto: Facebook Personal

El otro deportista de El Tío en la categoría es Jonathan Dellarossa que volvió a ser titular en Chaco For Ever que recibió a Gimnasia de Mendoza y empataron 1-1 en el estadio Juan Alberto García por la jornada 2 de la Primera Nacional. Para el ‘Negro’ el gol fue marcado por Javier Iritier. Para Gimnasia de Mendoza el gol fue marcado por Leandro Ciccolini. En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Nueva Chicago.

Jonathan Dellarossa Chaco For Ever Foto: Facebook Personal

Estudiantes perdió por la mínima ante Defensores Unidos de Zárate en su segunda presentación en Primera Nacional 2024 cayó en su visita al “villero” por 1-0. Javier Velázquez anotó el único gol del partido al cierre del primer tiempo. Ignacio Abraham jugó desde el arranque y todo el encuentro para el león de Río Cuarto que ahora va con Atlanta.

Ignacio Abraham Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal

Augusto Picco fue nuevamente titular en Patronato por segunda fecha de la Primera Nacional y tuvo acción este domingo en Paraná. Con el arbitraje de Emanuel Ejarque, Patronato recibió a All Boys en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Se trató de la primera actuación del Negro en condición de local y fue 0 a 0. El volante de Arroyito fue reemplazado a 4 minutos del final del juego.