Gran momento de Augusto Picco, futbolista de Arroyito, en la primera de Patronato

Augusto Picco fue titular nuevamente en el equipo de Paraná que venció por 1 a 0 a San Telmo en la fecha 36 de la Zona A en el Torneo de Primera Nacional que tiene a Patronato sumando 41 puntos en el puesto 14 de la clasificación. En las últimas horas, la dirigencia del club decidió rescindir el contrato de Rodolfo de Paoli.

Picco de gran temporada en la reserva del club donde jugó como capitán concretó por primera vez con el plantel profesional de la institución entrerriana para el partido con Almirante Brown. En el mes de agosto. Luego llegó el gran día y ante Temperley el fin de semana pasado con la 8 en la espalda hizo su debut en primera división. Su equipo perdió por 3-1. El sábado volvió a ser de la partida con y lo hizo durante la primera mitad del encuentro y parte del segundo.

Augusto declaró respecto a lo que fue su debut “la sensación que tengo es de felicidad, de recordar momentos de cuando llegue el club, de que una sueña siempre con llegar y el hecho de poder cumplir este sueño obviamente me da mucha alegría” además agregaba “hace mucho tiempo que luchaba por esto pero bueno no me conformo con esto y ahora quiero ir por más quiero asentarme en el equipo y quiero tener continuidad y por supuesto seguir creciendo” remarcaba el volante de Arroyito quien también agradeció a todos los que lo formaron como deportista y a su familia como pilar del ser humano.

Patronato jugará el próximo fin de semana con Almagro en el estadio de José Ingenieros el domingo a las 15:30 y luego cerrar la temporada ante Agropecuario de local. Vendrá el merecido descanso y seguramente se empezará a definir para Picco y el resto cómo seguirá el trabajo ya que el parate se puede hacer demasiado largo debido a que el rojo y negro no ingresaría al reducido por el segundo ascenso.