En la Sesión del Concejo Deliberante fue rectificado el presupuesto de gastos y cálculo del Ejercicio 2023 de Arroyito

Durante la tarde noche del jueves 24 de agosto en la Sala de Deliberaciones del Concejo Deliberante se llevó a cabo la sesión ordinaria con 3 proyectos en el orden del día y uno que fue presentado por Secretaría para que sea tratado.

El primero que fue presentado por el Intendente Municipal y el Bloque Todos Juntos por Arroyito, “Reempadronamiento obligatorio y gratuito (ROG) de la contribución por los servicios de inspección general e higiene que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicio municipal.” que fue enviado a comisión.

Concejo Deliberante de Arroyito Foto: Canal 3 Arroyito

Luego las Actas de Sesiones Ordinarias y Especiales desde Nº 07 a Nº 011 correspondientes al año 2.023. Presentadas por Secretaría del Concejo Deliberante, con Despacho de Comisión que fueron aprobadas por unanimidad.

El otro proyecto de ordenanza “ratificación del convenio de financiamiento para la construcción de viviendas “Programa 10.000 viviendas” LÍNEA VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIOS (DECRETO Nº 373/22 – MODIFICADO POR DECRETO Nº822/22 Y DECRETO Nº 1455/22), en la localidad de Arroyito, celebrado entre el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Arroyito, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y que fue aprobado por unanimidad.

Finalmente se trató el Proyecto de Ordenanza: “rectificación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2.023.” Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y fue aprobado por mayoría simple. En esta oportunidad no fue acompañado por la oposición, si por oficialismo.

En el debate en plena sesión quien pidió la palabra y dio algunos detalles fue el Concejal Mauricio Cravero de la UCR que decía “sinceramente, hace mucho tiempo que no veia un proyecto de rectificativa como éste, me sorprende. Incrementan el 60% de presupuesto actual, esto nunca pasó en la ciudad. Hoy no tenemos elementos ya que ingresó el último balance que ingresó es el de octubre de 2022, que difícil hacerlo cuando se habla de números”.

“Aumentan un 60% el presupuesto, $ 3.300 millones de pesos lo llevan a casi $ 5.300 millones, de forma preliminar conseguimos el balance de junio que no está aprobado. Con los ingresos que tienen hoy es imposible, el ingreso es de $ 1.910 millones quieren que vayamos a un presupuesto de $ 5.300 millones cuando faltan 4 meses calendarios”. Cravero alude que se modificarían 250 partidas y que la recaudación no se dará a tan poco tiempo y en el momento que vive el país, y que debido a las modificaciones y montos debería haberse dado una doble lectura en Audiencia Pública.

La Concejal Claudia Oberto hizo referencia a lo planteado por el Concejal Cravero: “el 50% que hablaba el contador de los empleados es histórico, en segundo lugar la doble lectura no es para la Tarifaria es para cuando creamos nuevos tributos o se aumentan estos. Los balances están presentados, están en el Tribuno de Cuentas no aprobados pero presentados y ha tenido acceso al de junio”.

“Hay que aclararle al vecino que es un presupuesto que se presupone vuelvo a insistir hay un control de ejecución que lo tiene el Tribuno de Cuentas, hemos tenido 3 reuniones con la contadora Bessone que no ha evacuado dudas, nosotros confiamos en este presupuesto. Quería aclarar esto”.

Gentileza Sesión Abierta Canal 3 Arroyito Regional.