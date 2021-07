Por la décima fecha de la Zona Norte o Zona B del Torneo Federal A de Fútbol el equipo de Ignacio Abraham que como ya es habitual saltó al campo con la “3” en la espalda, se trajo un punto del Norte Argentino ante un rival siempre difícil como lo es Gimnasia y Tiro. Si bien Juventud Unida de Gualeguaychú no ganó en lo que va del torneo, su rendimiento futbolístico ha mejorado en los últimos partidos.

El encuentro no fue fácil para Nacho y los suyos ya que El albo, con un hombre más gran parte de la contienda deportiva, no pudo superar en la cancha al equipo entrerriano en el Gigante del Norte. Más allá de esto el “Juve” fue inteligente se supo acomodar de acuerdo a las circunstancias de la contienda y aprovecho la que tuvo para empatar al minuto ’57 con gol de Lucas Fiorotto. Guido Di Vanni había puesto en ventaja a los locales a los 4 del segundo tiempo.

Con esta igualdad Juventud Unida no escapa del fondo de la tabla de posiciones con 4 puntos sobre 9 partidos jugados, si es claro que el equipo, con muchos “pibes” del club el equipo carece de experiencia pero no de jerarquía; más allá de las desafortunadas declaraciones del entrenador de Ignacio Abraham; Norberto Acosta en la previa a este encuentro buscando desligar su responsabilidad por no poder ganar en lo que va del torneo.